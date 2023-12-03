Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor sahasında Mondihome Kayserispor ile karşılaştı ve rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında sahasında Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

İlk mağlubiyetimiz oldu. Kazanırken de ifade ettiğimiz gibi çok çalışmamız lazım. Bugün kazansak da bunu söyleyecektim. Maç, kötü bir maç oldu. Futbolseverlerden özür dilemek lazım. İki takım da kazanacak gibi görünmüyordu. Oyun içinde bir şeyler denedik. Büyük takım kimliğinde olup da çalıştığın yerlerden pozisyon vermek... Hiç şık olmadı.

Pepe'nin sakatlığı konusunda henüz bir bilgi alamadık. Genel olarak Edin gibi Pepe gibi Onuachu gibi oyunculardan çok düşük verim alınca böyle bir sonuç ortaya çıktı.