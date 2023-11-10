Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Yediğimiz gol, yenilecek bir gol değil. Arkası dönük oyuncuya o pas atılmaz. Okul bahçesinde oynamıyoruz." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Yorucu bir maçtı. Bu iş bir enerji işi. Isınmada, takımın enerjisi düşük diye bana bilgi geldi. Dört günde ne oldu? Biz her türlü detayı düşündük.

Ben oyuncularıma da söyledim. Bu oyunda enerji, duygu, coşku, hız, şiddet var. Ancak akıl var. Duygularınla oynayamazsın. Okul bahçesinde oynamıyoruz. Planı var, organizasyonu var. Bugün bu şekilde kazandık. Yeterli mi? Değil. Çok çalışmak zorundayız. Yediğimiz gol, yenilecek bir gol değil. Arkası dönük oyuncuya o pas atılmaz. Okul bahçesinde oynamıyoruz.

Onuachu'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Bazen oyun içinde kayboluyor bazen de harika işler yapıyor. Bugün çok ekstra bir gol attı. Fantastikti.