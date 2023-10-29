Fatih Karagümrük-Trabzonspor ve Pendikspor - Fenerbahçe maçlarını VAR'ı açıklandı
Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı. Saat 16.00 oynanacak Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçının VAR'ı Mustafa Öğretmenoğlu oldu. Günün diğer maçında ise Pendikspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maçta VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 29.10.2023- 12:24
Pendikspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maçta VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.
Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçına Mustafa Öğretmenoğlu atanırken, Antalyaspor-Başakşehir maçının VAR hakemi Hüseyin Göçek oldu. Ankaragücü-Samsunspor maçında da Özgür Yankaya görev yapacak