Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte yakaladığı çıkışı sürdürüyor.
TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı Fatih Terim'i solladı! İşte o istatistik
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu maç sonrası bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, efsane isim Fatih Terim'i geride bıraktı. İşte o istatistik... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk etti.
Bordo-mavililer, Nijeryalı yıldızı Onuachu'nu golleriyle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.