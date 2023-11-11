TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı Fatih Terim'i solladı! İşte o istatistik

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı Fatih Terim'i solladı! İşte o istatistik

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu maç sonrası bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, efsane isim Fatih Terim'i geride bıraktı. İşte o istatistik... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.11.2023- 10:57 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023- 11:14