Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı canlı izle | Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelecek. Ali Şansalan, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçta düdük çalacak. İki ekip de kazanmak ve çıkış yakalamak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fatih Karagümrük ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 29 Ekim Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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9. RANDEVU

İki ekip, bugüne kadar Süper Lig'de 8 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor, aldığı 6 galibiyetle rakibine üstünlük kurdu. Taraflar 1 maçtan beraberlikle ayrılırken 1 müsabakada ise Fatih Karagümrük galibiyet sağladı.

KARAGÜMRÜK'ÜN TEK GALİBİYETİ GEÇEN SEZON

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçların her ikisi de 4-1'lik skorla sonuçlandı. 28 Aralık 2022'de oynanan karşılaşmayı 4-1 kazanan Karagümrük, rakibine karşı tek lig galibiyetini de bu maçta aldı. 22 Mayıs 2023'te Trabzon'da oynanan müsabakada ise bu kez bordo-mavililer, İstanbul ekibini 4-1'lik skorla mağlup etti.

GOLLERİN TAMAMI FARKLI FUTBOLCULARDAN

Fatih Karagümrük, bu sezon oynadığı 9 lig maçında 9 kez gol sevinci yaşadı. İstanbul ekibinin bulduğu gollerin tamamı farklı futbolculardan geldi. Karagümrük'te geride kalan haftalarda Ryan Mendes, Nazım Sangare, Güven Yalçın, Marcus Rohden, Serdar Dursun, Stefano Sturaro, Valentin Eysseric ve Federico Ceccherini, rakip ağları sarsan 8 futbolcu oldu. Gollerden biri ise ligin ikinci haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan mücadelede Başakşehir kalecisi Muhammet Şengezer'in kendi ağlarını sarsmasıyla geldi.

ÜST ÜSTE 2 GALİBİYETİ BULUNMUYOR

Karagümrük ekibi, Teknik Direktör Alparslan Erdem yönetiminde çıktığı müsabakalarda üst üste 2 galibiyet alamadı. Ligde son olarak geçen hafta Adana Demirspor'u mağlup eden kırmızı-siyahlılar, Trabzonspor'u da yenerek bu anlamda bir ilki başarmak istiyor.

TRABZONSPOR ÇIKIŞ YAKALAMAK İSTİYOR

Lige Teknik Direktör Nenad Bjelica ile başlayan bordo-mavililer, Hırvat çalıştırıcı ile 8 haftada 4 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Ligin 8. haftasında Adana Demirspor'a mağlup olunmasının ardından Bjelica ile yollarını ayıran Trabzonspor, eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile yeniden anlaştı. Avcı'nın ikinci dönemindeki ilk maçında evinde Alanyaspor'u mağlup eden bordo-mavililer, bu maçı da alarak 2'de 2 yapmak istiyor.

SHUKUROV İLE EREN ELMALI KART SINIRINDA

Zorlu mücadele öncesi iki ekipte de kart cezalısı futbolcu bulunmuyor. İstanbul ekibinde 3 sarı kartı bulunan Özbek futbolcu Otabek Shukurov, Trabzonspor'da ise 3 kez sarı kart gören Eren Elmalı ceza sınırında yer aldı.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.