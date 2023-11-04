FENREBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI CANLI | Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Derbi heyecanı Ülker Stadyumu'nda yaşanacak ve müsabakada Zorbay küçük düdük çalacak. İki takım da mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Trabzonspor derbi maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.11.2023- 17:41