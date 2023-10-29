Karagümrük - Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizden ulaşabilirsiniz.
FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Nazım Sangare, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Can Keleş, Feghouli, Eysseric, Güven Yalçın.
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Mehmet Can, Berat, Mendy, Abdülkadir, Fountas, Visca, Onuachu