Haberler Trabzonspor Haberleri Abdullah Avcı'dan Alanyaspor maçı öncesi uyarı

Abdullah Avcı'dan Alanyaspor maçı öncesi uyarı Son dakika spor haberleri: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarılar geldi. TS SPOR HABERLERİ Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 22.10.2023- 06:40









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Süper Lig'e Nenad Bjelica yönetiminde giren Trabzonspor, beklenen başarı sağlanamayınca Hır-vat hoca ile yolları ayırmıştı. Ertuğrul Doğan'ın aklında ise Abdullah Avcı vardı. Birlikte çalıştıkları dönemde şampiyonluk yaşamışlardı. Takımı uzun yıllar sonra şampiyonluğa taşıyan Avcı'nın gelişiyle birlikte oyuncuların moral motivasyonu da arttı. Onlarla sık sık toplantılar yaptı.



SEVİNDİRELİM



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı öğrencilerine, Alanyaspor maçının önemini anlattı. Kazanarak başlamanın kendileri için büyük moral olacağını kaydetti. Usta çalıştırıcı şöyle konuştu: "Başlangıçlar çok önemlidir, iyi başlayıp sonunu da iyi getirmemiz gerekiyor. Şu an kazanmamız çok önemli. Taraftarımız her zaman bize destek oldular. Onları sevindirmemiz gerekiyor."



ÖNCELİĞİ YİNE SAVUNMADA



Fotomaç'ta yer alan haberde Abdullah Avcı ilk dönemindeki gibi önce savunmadaki problemleri çözmek için uğraşıyor. 8 maçta 11 gol yiyen Fırtına'da işlerin bu şekilde devam edemeyeceğini düşünen usta hoca, hem bireysel hem takım savunması antrenmanlarıyla sorunları azaltmayı planlıyor. Defans oyuncularıyla özel ilgileniyor. Takım savunmasını güçlendirmek için uğraşıyor.



TREZEGUET HAZIR



Karadeniz devinde Mahmoud Trezeguet'nin Alanyaspor karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusuydu. Mısırlı yıldızın antrenman performansını yükseltmesi teknik direktör Abdullah Avcı'yı memnun etti. Tecrübeli kanat oyuncusunun maçta forma giymesinin önünde engel kalmadı.