Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekipte Uğurcan Çakır, önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE UĞURCAN'IN SÖZLERİ:

Hem Milli Takım dönemim hem de son 4-5 haftalık performansımın iyi olduğunu düşünüyorum. İyi bir takıma ve hocaya sahibiz, İstanbul'a kazanmak için gideceğiz.

Saha dışından çok saha içinde kalmaya çalışıyoruz camia olarak. Kimin ne paylaştığının önemi yok. Maç oynanacak ve sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Biz Trabzonspor'uz ve çok çalışıyoruz.

İstanbul'a kazanmak için gideceğiz.

Fenerbahçe, sezona iyi başladı. Biz de Trabzonspor'uz. Kazanmak için sahaya çıkacağız.