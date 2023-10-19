Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.



İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ:



Abdullah Avcı ile hiç ayrılmamış gibiyiz. Onunla yeniden yollarımız kesişti iki taraf için hayırlı olsun. Hem benim hem de Abdullah Avcı'nın aklından zirve dışında bir şey geçmez.



"HOCAMIZLA ÖN DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"



Alanyaspor maçı öncesinde bir araya gelip genel bir değerlendirme yapacağız.



''ABDULLAH AVCI BENİM KADAR HEYECANLI"



Hocamızla anlaşma süremiz çok kısa sürdü. O da benim kadar heyecanlı. Trabzonspor'u ne kadar sevdiğini biliyorum. Trabzonspor ile dertlenen bir insan. Çok güzel bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum. Maçtan bir gün önce takım hakkında bir ön değerlendirme yapacağız.



"NWAKEME İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUM DERSE.."



"Nwakaeme çok profesyonel ve çok büyük futbolcu. Abdullah Avcı, Nwakaeme'yi isterse biz gider elimizden geleni yaparız."

Trabzonspor - Pendikspor maçında hakemlerle ilgili az bile söyledim. Mehmet Büyükekşi'nin MHK ve alt kurullarına hakim olduğunu düşünmüyorum.TFF, bize Pendikspor maçının hakeminin ceze aldığını söyledi ancak öyle olmadığını gördük.Adana Demirspor maçında Visca'nın pozisyonunu bilerek vermediler. Bunu İstanbul takımlarına yapamazlar.Visca'nın diğer takımın oyuncuları gibi 5 takla atması lazım demek ki.Artık bu yasak kalkmalı, sadece ligin ikinci yarısında oynanacak Beşiktaş maçında seyircimiz onların da taraftarı gelmediği için olmayacak.Taraftarın Trabzonspor'a da Abdullah Avcı'ya da sahip çıkması lazım.Yeni sezon başında gelip play off sistemi üzerine bir teklif olsa şahsi fikrim kabul ederim. Bu konuyu yönetimimizle de konuşmak lazım ayrıca.Uğurcan'ın Türkiye'de başka takımda forma giymek gibi bir talebi olmadı biz de ona sen bizi Avrupa'da temsil et onun dışında gelme dedik.Ne Trabzonspor Kulübü başkanı kaptanını satar ne de kaptanı böyle bir teklifle zaten bize gelir.Beşiktaş'tan ne resmi ne de gayriresmi teklif almadık.