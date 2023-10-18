Trabzonspor'un 4.4 milyon euro bonservis bedeliyle Angers takımından transfer ettiği Batista Mendy'ye talep var. Fotomaç'ın İspanyol basınından derlediği haberde, Rafa Benitez yönetimindeki Celta Vigo'nun ara transfer döneminde Fransız ön libero için hamle yapacağını yazdı. Benitez, yaz döneminde de Mendy'yi istemişti. La Liga'da rekabet edebilmek için Benitez'in orta sahada daha fazla kas gücüne ihtiyaç duyduğunun belirtildiği haberde; fizik gücü yüksek, mücadeleci bir oyuncu arayışında olan Celta'nın Mendy için nabız yoklayacağı iddia edildi.