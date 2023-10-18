Trabzonspor'un 4.4 milyon euro bonservis bedeliyle Angers takımından transfer ettiği Batista Mendy'ye talep var. Fotomaç'ın İspanyol basınından derlediği haberde, Rafa Benitez yönetimindeki Celta Vigo'nun ara transfer döneminde Fransız ön libero için hamle yapacağını yazdı. Benitez, yaz döneminde de Mendy'yi istemişti. La Liga'da rekabet edebilmek için Benitez'in orta sahada daha fazla kas gücüne ihtiyaç duyduğunun belirtildiği haberde; fizik gücü yüksek, mücadeleci bir oyuncu arayışında olan Celta'nın Mendy için nabız yoklayacağı iddia edildi.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Batista Mendy İspanyolların radarına girdi! Devre arası...
Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok isim Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin dikkatini çekiyor. Bordo-mavili ekibin yıldız ismi Batista Mendy, İspanyol ekibinin radarına girdi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri
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Yayın Tarihi: 18.10.2023- 06:40