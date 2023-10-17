Trabzonspor, yıldız ismi Bakasetas'ın sakatlandığını açıkladı. Bordo-mavili ekibin açıklamasında, Yunan oyuncunun Hollanda maçında sakatlandığı ifade edildi.
İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI:
Futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Yunanistan Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın bugün ülkesinde yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" dedi.