Sezona istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, Nenad Bjelica ile yollarını ayırdı. Bordo-mavili ekip, Hırvat çalıştırıcının yerine Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı. | Trabzonspor haberleri

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, Nenad Bjelica ile yollarını ayırdı. Bordo-mavili ekip, Hırvat çalıştırıcının yerine Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladık

Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar sonucu Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1'i Lig ve 2'si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır.

Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'ya hayırlı olmasını temenni ederiz.