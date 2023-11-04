Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe Trabzonspor'u ağırlayacak.
Kadıköy'de dev maç! İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilk 11'leri
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Dev maç heyecanla beklenirken, futbolseverler mücadelenin ilk 11'lerini merak ediyor. İşte Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin 11'leri...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 04.11.2023- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre; Dev maç heyecanla beklenirken İsmail Kartal ve Abdullah Avcı, karşılaşmaya çıkacağı 11'i belirledi. İşte mücadelenin 11'leri