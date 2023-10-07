Trabzonspor Nenad Bjelica ile yollarını ayırıyor mu? Yapılan toplantıda...

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor'da gözler Nenad Bjelica'ya çevrildi. Yapılan transferlerle kadrosunu güçlendiren bordo-mavili ekipte Hırvat çalıştırıcı, alınan sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi oldu. Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından yönetim, Bjelica'nin performansı hakkında toplantı yaptı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor'un Adana Demirspor deplasmanında aldığı mağlubiyet ve sergilediği kötü performans sonrası yönetim kurulu bir durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Sabah'ın haberine göre; Bu toplantıda bir hoca değişiminin uygun olacağı kararı çıktı ve son noktayı koyması için Başkan Ertuğrul Doğan'a yönetim kurulu tam yetki verdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın vereceği son karar, Nenad Bjelica'nın takımdaki geleceği konusunda belirleyici olacak.

Bordo-mavililerin başında 16 maça çıkan Bjelica, 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı.