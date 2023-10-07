ZEKİ UZUNDURUKAN - YA BİR YOL BUL YA BİR YOL AÇ YA DA YOLDAN ÇEKİL!
Enis Bardhi'ye 84 dakika sabreden bir hocası var Trabzonspor'un. Biz, Bardhi'nin kötü futbolunu eleştirmekten bıktık ama Bjelica oynatmaktan bıkmadı! Yenilen golde hatası var. Oyuna hiçbir katkısı yok. Top kaptırıyor, dağa taşa şut atıyor, karavana ortalar yapıyor. Hepsi bu. Ligin daha 8. haftası ve lider Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenerse, zirve ile arasındaki puan farkı tam 12'ye çıkıyor Trabzonspor'un. Yani topladığı puan kadar puan farkı yemiş olacak Trabzonspor.