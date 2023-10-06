Nenad Bjelica Adana Demirspor maçı sonrası konuştu
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçında Trabzonspor, Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Nenad Bjelica mağlubiyeti değerlendirdi. TS SPOR HABERLERİ
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 06.10.2023- 23:02
İŞTE BJELICA'NIN SÖZLERİ:
Galibiyetten ötürü Adana'yı tebrik ediyorum. İyi bir maç çıkardık. İyi bir oyun ortaya koyduk.
Hep istedi takımımız, takım son ona kadar gayet iyi mücadele verdi.
Demirspor kime karşı oynarsa oynasın fırsatlar yaratan bir takımdı. En azından 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum.