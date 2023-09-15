SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor'da Thiago Alcantara heyecanı
Trabzonspor'da transferde beklenen isim Thiago Alcantara için geri sayıma geçildi. Bordo-mavililer yıldız isim için imza parası da teklif etti ve beklemeye geçti. İşte son detaylar...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 15.09.2023- 06:40
BUGÜN CEVAP BEKLENİYOR
Fotomaç'ta yer alan haberde Tecrübeli futbolcunun Avrupa ve Suudi Arabistan'da transfer döneminin kapanması nedeniyle seçenekleri azalsa da maliyeti çok yüksek. 32 yaşındaki orta saha bu sezon Liverpool'da forma şansı bulamadı. Premier Lig kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek İspanyol süper yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Trabzonspor, Thiago Alcantara için transfer döneminin kapanmasına 1 gün kala dün son bir hamle daha yaptı ve imza parası teklif edildi. Artık bugün tecrübeli futbolcudan cevap bekleniyor. Böylece Trabzonspor, transferi bonservis parası ödemeden bitirmeyi deneyecek.
ZİRVEDEN HİÇ İNMEDİ
Thiago, kari- oynadı yeri boyunca Avrupa'nın zirvesinden hiç inmedi. Şu anda Liverpool'da görev yapan Thiago, daha önce ise Barcelona altyapısında yetişmiş, Katalan ekibinde birkaç sene forma giydikten sonra Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.
Kupa koleksiyoncusu Eylül ayında coştu 1.74 boyundaki yıldızın ayrıca bir kupa koleksiyonu mevcut. Başta 2 kez Şampiyonlar Ligi kazanan 32 yaşındaki futbolcu, şimdiye kadar toplamda 32 kupa kazanmayı başardı.