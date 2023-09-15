Haberler Trabzonspor Haberleri SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor'da Thiago Alcantara heyecanı

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor'da Thiago Alcantara heyecanı Trabzonspor'da transferde beklenen isim Thiago Alcantara için geri sayıma geçildi. Bordo-mavililer yıldız isim için imza parası da teklif etti ve beklemeye geçti. İşte son detaylar... Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.09.2023- 06:40









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Yeniden Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk potasına girmek için atağa kalkan Trabzonspor, transferin son günlerinde fırtına koparmıştı. Batista Mendy, Paul Onuachu takviyeleri taraftarı heyecanlandırırken, Nicolas Pepe bombası coşkuyu tavan yaptırmıştı. Artık transferde son güne girdik ve bordo-mavili yönetim, kapanışı da büyük bir hamle ile yapmak istiyor. Bu isim Liverpool'un dünyaca ünlü 8 numarası Thiago Alcantara. İngiliz devinde düzenli olarak forma giyemeyen dünyaca yıldız futbolcu için yönetim son girişimleri yaptı ancak bu transfer kolay değil.



BUGÜN CEVAP BEKLENİYOR



Fotomaç'ta yer alan haberde Tecrübeli futbolcunun Avrupa ve Suudi Arabistan'da transfer döneminin kapanması nedeniyle seçenekleri azalsa da maliyeti çok yüksek. 32 yaşındaki orta saha bu sezon Liverpool'da forma şansı bulamadı. Premier Lig kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek İspanyol süper yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Trabzonspor, Thiago Alcantara için transfer döneminin kapanmasına 1 gün kala dün son bir hamle daha yaptı ve imza parası teklif edildi. Artık bugün tecrübeli futbolcudan cevap bekleniyor. Böylece Trabzonspor, transferi bonservis parası ödemeden bitirmeyi deneyecek.





ZİRVEDEN HİÇ İNMEDİ



Thiago, kari- oynadı yeri boyunca Avrupa'nın zirvesinden hiç inmedi. Şu anda Liverpool'da görev yapan Thiago, daha önce ise Barcelona altyapısında yetişmiş, Katalan ekibinde birkaç sene forma giydikten sonra Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.

Kupa koleksiyoncusu Eylül ayında coştu 1.74 boyundaki yıldızın ayrıca bir kupa koleksiyonu mevcut. Başta 2 kez Şampiyonlar Ligi kazanan 32 yaşındaki futbolcu, şimdiye kadar toplamda 32 kupa kazanmayı başardı.