Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, bu akşam deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak maçta Kadir Sağlam düdük çalacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Pendikspor'u 2-1 yenen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında da 3 puanı hedefliyor. Fırtına, güzel futbol ve galibiyet elde ederek hem seri başlatmak hem de milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmek için kazanmak istiyor.



BEŞ EKSİK VAR



Fotomaç'ta yer alan haberde bordo-mavililer, bu sezon evinde oynadığı dört maçı kazanan Akdeniz ekibine ilk yenilgisini tattırma peşinde olacak. Mutlak galibiyet hedefleyen Trabzonspor'daki eksikler de göze çarpıyor. Kırmızı kart cezalısı Batista Mendy, sakatlıklarının ardından henüz hazır hale gelmeyen Nicolas Pepe ve Joaquin Fernandez'in yanı sıra Pendikspor karşılaşmasında sakatlanan Filip Benkovic ile sakatlığı devam eden Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek.



ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER



Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravilion, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Belhanda, Yusuf, Nani, Balotelli



Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Onuachu





GÖZLER ONUACHU'DA



Nijeryalı golcü Paul Onuachu, Adana Demirspor karşısında takımın en önemli gol silahı olacak. 2014/15'ten bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk üç Süper Lig maçında en fazla gole katkı yapan isim olan (3 gol, 1 asist) 29 yaşındaki forvet, Adana Demirspor karşısında da bu istikrarı devam ettirmek istiyor.



ÖDEMELER AKSAMIYOR

TRABZONSPOR yönetimi, Beşiktaş maçı öncesi olduğu gibi Adana Demirspor maçı öncesi de oyuncuların ödemelerini gerçekleştirdi. Bu sezon tüm ödemelerini düzenli olarak yapan bordo-mavili yönetim, oyuncuların moralini yüksek tutmaya ve tüm konsantrasyonlarını sahaya vermelerini arzuluyor.