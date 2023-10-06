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Adana Demirspor 1-0 Trabzonspor | GENİŞ ÖZET İZLE Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Ev sahibi Adana Demirspor ilk yarıda Nani'nin attığı golle bordo-mavilileri 1-0 mağlup etti. Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2023- 21:57 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023- 22:03









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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu.



Ev sahibi Mavi Şimşekler, bordo-mavilileri Nani'nin 29. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.



Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 17 yaptı.



Trabzonspor ise 12 puanda kaldı.



Süper Lig'de 9. hafta milli aranın ardından oynanacak.



ADANA'DAN BİR İLK



Adana Demirspor, Trabzonspor karşısındaki galibiyetiyle birlikte lig tarihinde ilk kez iç sahada oynadığı ilk 5 maçı da kazandı.



Bu sonucun ardından Adana Demirspor, ligde 17 puana yükseldi. Trabzonspor, 12 puanda kaldı.



Adana Demirspor, milli aradan sonra 9. haftada Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Trabzonspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.



BJELICA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK



Trendyol Süper Ligi'nin 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, son oynadıkları Siltaş Yapı Pendikspor maçının başlangıç 11'ine göre 4 değişikliğe gitti.



Bordo-mavili takım Adana Demirspor karşısına; Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Visca, Fountas, Bardhi ve Onuachu ilk 11'iyle çıktı.



Teknik direktör Nenad Bjelica, Akdeniz ekibi karşısında 4 değişikliğe gitti. Pendikspor maçında kırmızı kart gören Batista Mendy ile sakatlığı süren Filip Benkovic bu maçta kadroda yer almazken, Pendikspor karşısında ilk 11'de yer alan Mehmet Can Aydın ile Trezeguet yedek soyundu.



Bjelica, bu oyuncular yerine Pendikspor'a karşı sonradan oyuna giren giren Denswil, Larsen, Berat Özdemir ve Fountas'a bu maçta ilk 11'de yer verdi.