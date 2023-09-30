Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbul ekibi Pendikspor'u Papara Park'ta konuk edecek. Bu sezon geride kalan süre içerisinde 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak beklentilerin uzağında kalan Karadeniz devi, Pendikspor maçında elde etmek istediği galibiyetle hem bu kötü gidişati sona erdirmek, hem de taraftarlara moral vermek istiyor. Fotomaç'ta yer alan haberde Trabzonspor'da bu karşılaşma öncesi Fernandez ve Hüseyin Türkmen sakatlıkları nedeniyle, Nicolas Pepe ise hazır olmadığı için forma giyemeyecek. Artık tamamen iyileşen Larsen ise görev yapabilecek.



FUTBOLCULAR SÖZ VERDİ



Kasımpaşa ve Beşiktaş galibiyetiyle dikkatleri üzerine çekmesine rağmen 2-0 öne geçtiği hatayspor maçından puansız ayrılan Trabzonspor'da Pendikspor sınavı özel bir önem taşıyor. Nenad Bjelica da öğrencileriyle sürekli toplantılar yapıyor. Hırvat teknik adamın oyuncularına, "Lig çok uzun bir maraton. Bu tür yol kazaları normal. Şimdi önemli olan yeni bir seri yakalamak. Ben size güveniyorum, kalitemizi biliyorum. Pendikspor maçını kazanarak kaybımızı telafi edelim" dediği öğrenildi. Futbolcular da Bjelica'ya kazanma sözü verdi.



TRABZONSPOR - PENDİKSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Onuachu



Pendikspor: Erdem, Sequeira, Berkay, Welinton, Serkan, Vukovic, Endri, Romero, Midtsjo, Lusamba, Thuram



KOD ADI 3



Sezona muhteşem bir başlangıç yapan Trabzonsporlu Edin Visca, Pendikspor maçında fileleri havalandırması halinde ikinci kez üst üste gol atmış olacak. 2021-22 sezonun devre arasında Fırtına'ya gelen Boşnak sağ kanat, Galatasaray, Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında üst üste gol atma başarısı göstermişti. Kasımpaşa sınavında asist yapan ve Beşiktaş ile Hatayspor filelerini sarsan 33 yaşındaki yıldız, bugün de sahne alırsa aynı başarısını göstermiş olacak.



Son 15 sezonda ligdeki üç maçında da gol atan iki bordo mavili var: Burak Yılmaz ve Anthony Nwakaeme. Ancak bunu Burak ikinci, Nwakaeme ise üçüncü sezonunda başarmıştı.



SAHADA AZ SÜRE ALANLAR



Hırvat futbolcu Teklic 3 maçta 111 dakika, Yunan oyuncu Fountas 3 maçta 58 dakika, kiralık olarak takıma dönen Berat Özdemir ise 2 maçta 40 dakika görev alabildi. Göktan Gürpüz 2 maçta 14 dakika görev alıp 1 gol atarken, Altınordu'dan 700 bin euro bonservis bedeli ile alınan 17 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikhan forma giyemedi, Karadağlı oyuncu Bakic'in ise lisansı henüz çıkarılmadı.



VAKTİ GELDİ



Trezeguet Pendikspor maçına özel hazırlandı. Ligin ikinci haftasındaki G.Saray derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası Rize ve Kasımpaşa maçlarında görev alamayan Mısırlı sol kanat, Beşiktaş sınavının ikinci yarıda oyuna dahil olurken, Visca'ya asist yapmıştı. Hatay maçının 83. dakikasında girdi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 28 maçta 11 gol atıp 3 asist yapan 1.79 boyundaki yıldız takımın en skorer ismi olmuştu. Bu sezon 3 maçta henüz gol atamayan 28 yaşındaki oyuncu, Pendikpor maçında bu şanssızlığını kırmak istiyor.



ŞİMŞEK ENDİŞESİ



Trabzonspor-Pendikspor maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Aydın bölgesi hakemi Şimşek'in Trabzonspor karnesi ise hiç de iç açıcı değil. Fırtına, Şimşek ile bugüne kadar 4 karşılaşmaya çıktı, 3'ünü kaybetti. Sadece Sivas Bld ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini kazandı. Ligde 2020-21'de Başakşehir'e 2-0, geçen sezon Sivasspor'a 4-1 ve Başakşehir'e 3-1 yenildi.



Fırtına, geçen sezonun 30. haftasındaki Sivasspor maçı öncesi 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Bjelica yönetiminde 14 lig maçında 7 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı. Bordo-mavili takım, geçen sezon son 8 maçta takımda görev yapan Hırvat hoca ile 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 12 puan toplayarak ligi 6. bitirdi. Bu sezon ise ilk 6 hafta sonunda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı 9 puan topladı