Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Trabzonspor, evinde Pendikspor'u ağırlayacak. PAPARA Park stadyumunda iki takım karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Peki, Trabzonspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. gaftasında Trabzonspor ile Pendikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



TRABZONSPOR - PENDİKSPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Eren, Mehmet Can, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Visca, Onuachu

Pendikspor: Erdem Can, Serkan, Berkay, Murat, Nuno, Lusamba, Vukovic, Fredy, Endri Çekiçi, Halil Akbunar, Thuram

TRABZONSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Pendikspor maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Geçen hafta ligde Atakaş Hatayspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Pendikspor karşısında moral bulmak istiyor. Karadeniz ekibinde Joaquin Fernandez, Nicolas Pepe ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.