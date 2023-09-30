Trabzonspor ile Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelecek. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak maçta Bahattin Şimşek düdük çalacak. VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Pendikspor maçı ne zaman? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Pendikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Pendikspor maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Geçen hafta ligde Atakaş Hatayspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Pendikspor karşısında moral bulmak istiyor. Karadeniz ekibinde Joaquin Fernandez, Nicolas Pepe ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR - PENDİKSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Onuachu

Pendikspor: Erdem, Sequeira, Berkay, Welinton, Serkan, Vukovic, Endri, Romero, Midtsjo, Lusamba, Thuram