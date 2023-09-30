Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 2.01'lik golcü, Pendikspor maçına zoru başarmak için çıkacak.

Nijeryalı santrfor, bu hafta da ağları sarsarsa yakın tarihte görülmemiş şekilde Trabzonspor'a transfer olduğu ilk sezonundaki ilk üç sınavında da gol atan ilk futbolcu olacak. Onuachu, ilk iki maçı olan Beşiktaş ve Atakaş Hatayspor karşılaşmalarında birer kez fileleri havalandırmıştı. Ayrıca 1 de asist yapmayı başardı. 24 golle krallık yaşayan son Trabzonsporlu olan Sörloth bile ligdeki ilk üç maçında bir gol atabilmişti.