Transfer dönemini hareketli geçiren Trabzonspor, iç transferlere yöneldi. Bordo-mavililer sezon sonunda sözleşmesi bitecen Anastasios Bakasetas'la yola devam etme kararı alırken, teklif ettiği maaş da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas'la süren sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor. Yönetim kurulu Bakasetas'la ilgili yeni bir karar aldı.

Fotomaç'ın haberine göre; Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yunan yıldıza 1 milyon 750 bin euro'dan 3 yıllık yeni kontrat öneren bordo-mavililer, teklifi artırmayacak. 2 ay önce yapılan bu öneriye olumlu yanıt vermeyen Bakasetas'la son bir görüşme olacak. Tavrın devam etmesi halinde alternatif arayışına başlanacak.

Trabzonspor'a 2021 yılının ocak ayında Alanyaspor'dan transfer olan Bakasetas, bordo-mavili kulüple 109 maça çıkıp 30 gol, 21 asist kaydetti.