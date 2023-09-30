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Ertuğrul Doğan Trabzonspor - Pendikspor maçı sonrası sert konuştu! Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor'u 2-1'le geçti. Maçın ardından bordo-mavililerde başkan Ertuğrul Doğan'dan hakem Bahattin Şimşek'e sert sözler geldi. TS SPOR HABERLERİ Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.09.2023- 18:31









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Süper Lig'in 7.haftasında Trabzonspor, Pendikspor'u kendi evinde ağırladı. 2-1'lik galibiyetin ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu.



İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ:



Bu tip konuşmaları yapmayı seven biri değilim. Teknik anlamda konuşmayacağım. Sahadaki terbiyesizliğin sonunun gelmesi lazım. Burası kismenin dingonun ahırı değil. Federasyon hakem farketmez herkes bu işin tedbirini alacak.



Kimse kimseyi tahrik etmeye hakkı yok. Terbiyesizlik yapılmayacak. Mendy'nin atıldığı pozisyonda kendisinin gördüğünü söylüyor. Neyi gördüğünü merak ediyorum. Onu açıklayacak. VAR'daki arkadaş sesleniyorum.



Siz ne hiç düşündüğünüz zaman evinize gittiğiniz zaman nasıl rahat ediyorsunuz. Bu pozisyonu görüyorsunuz ve nasıl rahat ediyorsunuz. Terbiyesizliğe bir son gelemesi lazım. Trabzonspor camiası ile bu şekilde oynanmaz herkes ayağını denk alacak.