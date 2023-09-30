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Trabzonspor 2-1 Pendikspor | MAÇ SONUCU - ÖZET Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor'u konuk etti. Bordo-mavililer sahasında rakibini 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'da Mendy 72. dakikada kırmızı kart gördü. Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.09.2023- 17:56 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023- 18:03









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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor'u konuk etti.



Bordo-mavililer sahasında rakibini 2-1 mağlup etti.



Trabzonspor'un gollerini Onuachu ve Bakasetas kaydetti.



Pendikspor'un golü Endri Çekici'den geldi.



Trabzonspor'da Mendy 72. dakikada kırmızı kart gördü.



Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 12'e yükseltti.



Pendikspor ise 4 puanda kaldı.