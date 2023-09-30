Trabzonspor 2-1 Pendikspor | MAÇ SONUCU - ÖZET
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor'u konuk etti. Bordo-mavililer sahasında rakibini 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'da Mendy 72. dakikada kırmızı kart gördü.
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Yayın Tarihi: 30.09.2023- 17:56 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023- 18:03
Bordo-mavililer sahasında rakibini 2-1 mağlup etti.
Trabzonspor'un gollerini Onuachu ve Bakasetas kaydetti.
Pendikspor'un golü Endri Çekici'den geldi.
Trabzonspor'da Mendy 72. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 12'e yükseltti.
Pendikspor ise 4 puanda kaldı.