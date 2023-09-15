Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer, Alanyaspor forması giyen Umut Güneş'i renklerine bağladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavililerden yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Umut Güneş'in, Kulübümüze transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Alanyaspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 2.300.000.-Eur 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur." denildi.