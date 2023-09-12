trabzonspor, 2021-22 sezonu devre arasında Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı ve fırsat transferi olarak düşünülen Emrehan Gedikli ile olan sözleşmesini feshetti. Bordo mavili takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç forvet, Karadeniz ekibinde istediği şansı yakalayamamıştı. Abdullah Avcı döneminde takıma katılan ve yalnızca Sivasspor'la oynanan Süper Kupa maçında 8 dakika forma giyebilen genç forvet, geçen sezon Avusturya ekibi Lustenau'ya kiralanmıştı.