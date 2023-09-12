Andre Gomes'ten Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Transferde Trabzonspor detayı

Fenerbahçe'de orta saha arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler, Everton'da forma giyen Andre Gomes'i listesine almıştı. Portekizli yıldız için piyasa araştırması yapan Kanarya'ya müjdeli bir haber geldi. Ayrıca Gomes transferinde Trabzonspor detayı da dikkat çekti. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)