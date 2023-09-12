Fenerbahçe'de orta saha arayışları dört bir koldan devam ediyor.
Andre Gomes'ten Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Transferde Trabzonspor detayı
Fenerbahçe'de orta saha arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler, Everton'da forma giyen Andre Gomes'i listesine almıştı. Portekizli yıldız için piyasa araştırması yapan Kanarya'ya müjdeli bir haber geldi. Ayrıca Gomes transferinde Trabzonspor detayı da dikkat çekti. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler listesindeki futbolcularla görüşmelerini hızlandırdı.
6 numara pozisyonu için birçok isimle temas halinde olan yönetim, son olarak Portekizli yıldız Andre Gomes'i gündemine almıştı.