Trabzonspor, İngiliz ekibi Southampton'dan Paul Onuachu'yu sezon sonuna kadar kiraladı.



Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Paul Onuachu ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre oyuncunun kulübü Southampton'a transfere karşılık olarak iki taksit halinde 1 milyon 500 bin Euro kiralama ücreti ödenecek.



Trabzonspor sezon sonuna kadar kiraladığı Nijeryalı forvete 1 milyon 742 bin 500 Euro maaş, ayrıca menajerine de yüzde 4 oranında hizmet bedeli de ödeyecek.