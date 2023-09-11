Trabzonspor, Nicolas Pepe ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncu, imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE PEPE'NİN SÖZLERİ:

Geçiş oyunu benim oyun kaliteme uygun bir oyun. Türkiye'de de daha çok bu oyun oynanıyor. Söylediğiniz gibi, bu bana çok uyacak bir oyun tarzı olacak.

Taraftarların beklentisi, benim üzerimde baskı yaratabilecek bir şey. Ama bu benim için sadece ilk gün baskısı. Bu baskı beni yükselttikçe, bu taraftarın sevgisine dönecektir. Bu da benim bu forma için savaşmamı sağlayan şey olacaktır

1 yıllık sözleşme, karşılıklı bir anlaşmaydı. Kısa olduğu tabii ki kesin ama ben ve temsilcilerim kısa vadeli bir plan yaptık. Uzun vadeli bir adım atmadan evvel kısa vadeli bir planı tercih ettik.

"BAŞKA TAKIMLAR DA İLGİLENDİ"

Basında da yer aldığı üzere benimle ilgilenen başka Türk takımları da vardı. Ama Trabzonspor ile ilgili farkı yaratan şey; başkan, asbaşkan ve antrenör ile alakalıydı. Özellikle asbaşkanımız, benimle görüşmek için yolculuk yaptı. Kulübün projesini bana açıkladı. Bunu reddedemezdim.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA..."

Taraftarımıza bana olan tavırlarından dolayı çok teşekkür ederim. Onlara Beşiktaş maçında inşallah yanıt verebilirim, güzel bir teşekkür edebilirim.