Trabzonspor, anlaşmaya vardığı Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe'yi Türkiye'ye getirdi.

Gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Pepe yaptığı ilk açıklamada, "Trabzonspor'a geldiğim için çok mutluyum. Başka takımlardan birçok teklif aldım ancak bu sezon şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim." ifadelerini kullandı.

80 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe, 2019 yılında 80 milyon euro gibi büyük bir bedelle Lille'den Arsenal'e gitmişti. Fildişi Sahilli kanat oyuncusu artık bordo-mavili forma için ter dökecek.

DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Nicolas Pepe'nin piyasa değeri şu an için 18 milyon euro olarak gözüküyor. Kariyerinin farklı dönemlerinde ise bu değer 80'e kadar çıktı. Kulüp kariyerinde 300 maça çıkan Pepe, 86 gol attı ve 44 de asist yaptı. Fildişi Sahili Milli Takımı formasını 37 kez terleten Pepe, 10 gol attı. Geçen sezonu Nice'te kiralık geçiren Nicolas Pepe, çıktığı 29 maçta 8 gol 1 asist üretmişti.