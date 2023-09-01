Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Erkan Özdamar'ın düdüğüyle başlayacak olan karşılaşmada 5 Trabzonsporlu futbolcui sakatlık nedeniyle forma giymeyecek. Karşılaşmaya saatler kala maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 4. haftada Trabzonspor, 29 kez karşılaştığı Kasımpaşa'ya konuk olacak. Erkan Özdamar'ın yöneteceği mücadelede, 3 puanla 13. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, topladığı 5 puanla 6. sırada bulunan lacivert beyazlılar ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 1 Eylül Cuma günü saat 21.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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BORDO-MAVİLİLER 5 EKSİK

Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Trezeguet, Orsic, Fernandez, Kourbelis ve Eren, kamp kafilesinde yer almadı. Kadroda kanat oyuncusu eksikliği nedeniyle altyapıdan A takıma yükselen genç oyunculardan Abdurrahman Bayram da yer aldı.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin, Duhan, Gökhan, Aytaç, Ben Ouanes, Hajradinovic, Gomis, Fall

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Larsen, Bakasetas, Abdülkadir, Fountas, Teklic, Visca, Enis