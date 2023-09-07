Trabzonspor'da transfer gelişmeleri devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi.
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan yerli harekatı! Süper Lig'in yıldızı listede
Geçtiğimiz sezonu hafızalardan silmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Hücum hattına takviye yapmayı düşünen bordo-mavili ekip yerli rotasyonunu kuvvetlendirmek için harekete geçti. Kurmaylar, Süper Lig'in yıldız ismi için harekete geçti. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 07.09.2023- 10:25
Fotomaç'ın haberine göre Fırtına, yerli yelpazesini güçlendirmek için Başakşehir'in yıldızı Deniz Türüç'e kanca attı.
30 yaşındaki futbolcu kontrat senesine girdi. Fırtına 1.3 milyon euro gibi bir bonservis ödeyerek tecrübeli hücum oyuncusunu renklerine katmayı planlıyor.