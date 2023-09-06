Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor orta sahasını güçlendirmek istiyordu.
Bordo-mavili takım Fransa Ligue 2 takımlarından Angers'ta kariyerini sürdüren Batista Mendy'de mutlu sona ulaştı.
23 yaşındaki oyuncu konusunda prensip anlaşmasına varan Trabzonspor, futbolcuyu Trabzon'a getirdi.
BATISTA MENDY KİMDİR?
Batista Mendy, 12 Ocak 2000'de Fransa'nın Saint-Nazaire kentinde dünyaya geldi. Futbola Nantes altyapısında başladı. Nantes'ın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Mendy, 2021 yazında bedelsiz olarak Angers'a imza attı. 2022-2023 sezonunda 38 maçta 3.145 dakika sahada kalan 23 yaşındaki önliberonun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro...