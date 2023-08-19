Bordo-mavililer, orta saha transferi için birçok oyuncu ile görüşüyor. Nenad Bjelica bu pozisyona 1-2 takviye düşüncesinde olduğunu resmen açıkladı. Karadeniz devi; Batista Mendy, Makouta ve Arijan Ademi ile görüşüyor. Bu futbolcular arasında Mendy biraz daha ön plana çıktı. Fransız oyuncunun kulübü Angers SCO ile bonservis bedeli konusunda aradaki farklılıklar giderilmek isteniyor. Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi kalan 23 yaşındaki oyuncunun da ayrılmak istediği ve şu an kendisiyle en ciddi şekilde ilgilenen kulübün Trabzonspor olduğu ifade edildi.

STOPERDE DE GÖREV YAPIYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Bjelica, Mendy'nin alınması halinde hem takıma enerji katacağını ve orta alandaki defoları gidereceğini hem de yakın vadede kulübe ciddi bonservis teklifleri getirebileceğini düşünüyor. Bordo-mavili yönetim, Mendy için harekete geçerken, Ligue 2'ye düşen Angers ile pazarlıklar sürüyor. 1 yıl kontratı kalan Mendy, ön liberonun yanı sıra stoperde de görev yapıyor.

GÜÇLÜ VE SAVAŞÇI

Geçen sezon Ligue 1'de 35 maça çıkan Mendy, defansif özellikleriyle ön planda. 1.91 boyundaki Fransız yıldız, güçlü fiziği ve savaşçı kimliğiyle tam olarak Trabzonspor'un orta alanda ihtiyaç duyduğu futbolcu profilinde...