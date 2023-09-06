Trabzonspor'da Mendy geliyor
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da uzun uğraşların ardından Mendy ile anlaşma sağlandı. Yıldız oyuncu için 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenmesi bekleniyor.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 06.09.2023- 06:40
DERBİDE FORMA GİYEBİLİR
Ardından genç ön libero ile masaya oturuldu. 5 gün süren pazarlıklarda mutlu sona ulaşıldı. Angers ile 4.5+1 milyon euro'luk anlaşmaya varan bordo-mavililer, Mendy ile de el sıkıştı. L'Equipe gazetesi, Mendy'nin dün takımı ile idmana çıkmadığını, arkadaşlarıyla vedalaştığını ve transferin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. Futbolcunun Türkiye'ye geliş programı da belirlendi. Başarılı oyuncunun bugün Türkiye'de olması bekleniyor. Sağlık kontrollerinin ardından da resmi imzayı atacak. Bu sezon Angers ile maça çıkan Mendy, Beşiktaş derbisinde sahada olabilir.
5 parmağında 5 marifet
Batista Mendy ön liberoda savunma ile orta saha arasında çok iyi bir bağlantı oyuncusu. Atletizmi oldukça yüksek. 1.91'lik boyuyla hava toplarında da çok etkili. Önemli bir koşucu. İyi yer tutarak pas bağlantılarını kesiyor ve ilk topu takım arkadaşlarına başarıyla ulaştırıyor
Güçlü ve savaşçı oyuncu
Geçen sezon Ligue 1'de 35 maça çıkan Batista Mendy, defansif özellikleriyle ön planda. 1.91 boyundaki Fransız yıldız, güçlü fiziği ve savaşçı kimliğiyle tam olarak Trabzonspor'un orta alanda ihtiyaç duyduğu futbolcu profilinde...