Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Karşılaşmadan sonra bordo-mavili ekipte Uğurcan Çakır önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE UĞURCAN'IN SÖZLERİ:

Bu maçta karakter koymak çok önemliydi. Kötü bir golle 5-1 oldu, 5-0 kazanıyorduk. Böyle bir galibiyet moral olarak bize iyi gelecektir.

İki haftadır bireysel hatalardan gol yiyorduk. Bunları azaltırsak ve özgüvenli bir oyun sergilersek iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Takım da hocamız da çok iyi çalışıyor.

Altay Bayındır, Manchester United'a gitti. Umarım çok başarılı olur, Allah utandırmasın.