Önce ofsayt bayrağı kalktı sonra VAR golü verdi! İşte o pozisyon

Önce ofsayt bayrağı kalktı sonra VAR golü verdi! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Mücadelenin 17. dakikasında Trabzonspor, Enis Destan ile golü buldu. Ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR'ın uyarısı sonrası hakem Erkan Özdamar golü verdi. İşte o pozisyon. | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2023- 21:24 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023- 21:35