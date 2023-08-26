Trendyol Süper Lig'de heyecan Trabzonspor - Rizespor müsabakasıyla devam edecek. 3. hafta mücadelesi Papara Park Stadyumu'nda oyananacak ve Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri de bulunuyor. Trabzonspor - Rizespor maçı ilk 11'leri belli oldu.

Trabzonspor - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan Trabzonspor - Rizespor maçıyla devam ediyor. 3. hafta müsabakası futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Rizespor maçı 26 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Kourbelis, Bardhi, Bakasetas, Teklic, Visca, Umut.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, İbrahim, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Zeqiri, Benhur.