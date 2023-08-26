Trabzonspor - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol Süper Lig'de heyecan Trabzonspor - Rizespor maçıyla devam ediyor. 3. hafta müsabakası futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Rizespor maçı 26 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Kourbelis, Bardhi, Bakasetas, Teklic, Visca, Umut.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, İbrahim, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Zeqiri, Benhur.