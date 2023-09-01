Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Karşılaşmadan sonra bordo-mavili ekipte Enis Destan önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ENİS DESTAN'IN SÖZLERİ:

Geçen haftaki golde içim buruk sevinmiştim. Şimdi gönlüm el verdiğince sevinebilirim. Farklı bir galibiyet oldu. İlk gol de benden geldi bu yüzden çok mutluyum. İnşallah böyle devam edeceğiz.

Hocamız süre verdiği sürece elimden geleni yapacağım. Bu defa da VAR sebebiyle tam sevinemedim. İnşallah Beşiktaş maçında tam anlamıyla sevinebilirim.