Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Karşılaşmadan sonra bordo-mavili ekipte Enis Bardhi önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ENIS BARDHI'NİN SÖZLERİ:

İlk bulduğumuzu fırsatı golle değerlendirince devamı da geldi. Bazen kendi üzerinizde baskı oluşturuyorsunuz ve işler istediğiniz gibi gitmiyor ama bugün tersi oldu. Bugün ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik.

Bu sezon geçen sezona oranla daha iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon bunu taraftarlarımıza gösteremediğim için üzülmüştüm. Sahada mutlu olduğunuzda bu oyununuza da yansıyor. Hocamızın bana duyduğu güvenin karşılığını vermek istiyorum.