KASIMPAŞA TRABZONSPOR CANLI | Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA TRABZONSPOR CANLI | Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Ligin üst kısımlarında kalmak isteyen Kasımpaşa sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Trabzonspor ise kötü gidişatı sona erdirmenin hesaplarını yapıyor. Kasımpaşa - Trabzonspor maçı öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2023- 20:04 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023- 20:11