Transferde art arda bombaları patlatan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililerin transfer listesinde Xeka ve Roberto Pereyra yer alıyordu. İki isimden birine imza attırmak isteyen Fırtına'nın bu hamlesini Atletico Madrid'in başarılı hocası Diego Simeone belirleyecek. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor bonservisi elinde olan oyuncularla temaslarını sürdürüyor. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre ise masada iki isim var. Bunlardan biri Xeka diğeri de Roberto Pereyra. Ancak bordo-mavililerin orta sahadaki oyun aklına bir nevi Diego Simeone karar verecek.

ATLETICO MADRID DE DEVREDE

Transfer çalışmalarını sürdüren Atletico Madrid'in bonservisi elinde olan futbolcular için harekete geçtiği kaydedildi.

SIMEONE HANGİSİNİ İSTERSE DİĞERİ TRABZONSPOR'A KALACAK!

Trabzonspor'un yanı sıra Atletico Madrid'in de Roberto Pereyra ve Xeka ile ilgilendiği öğrenildi. Teknik direktör Simeone hangi ismi tercih ederse Atletico onunla imzalayacak. Diğer yıldız da Trabzonspor'a kalacak.

Atletico'da şu anda Xeka'nın, Pereyra'ya göre bir adım önde ifade edildi.