Trabzonspor'un Arsenal'den transfer ettiği Nicolas Pepe, Trabzon'a geldi. Özel uçakla Paris'ten saat 21.30'da yola çıkan 28 yaşındaki futbolcu saat 00.15 sıralarında havalimanına ulaştı. Trabzonspor'un çağrısıyla havalimanında toplanan bordo-mavili taraftarlar 'Pepe' yazılı gözlük ve oyuncak 'Pepe' bebeğiyle futbolcuyu bekledi. Coşkulu taraftarların verdiği çiçekle kente ayak basan sağ kanat oyuncusu daha sonra taraftara üçlü çektirdi.



"İNANILMAZ DERECEDE MUTLUYUM"



Heyecanlı olduğunu belirten Pepe, "İnanılmaz derecede mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Her şey inanılmaz. Transfer süreci iyiydi. Trabzonspor'un bana olan inancı ve güveninden dolayı teşekkür ederim" dedi.



Fildişi Sahilli futbolcu, kalabalık arasından güçlükle geçerek kendisini bekleyen araca bindi. Yarın takıma katılacak olan futbolcu, taraftarların tezahüratlarıyla konaklayacağı otele doğru hareket etti.