Trabzonspor'un, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının kamp kadrosu açıklandı. İşte kafilede yer almayan o isimler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'inin 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının kamp kadrosu belli oldu.

Bordo mavililerde yapılan açıklamaya göre, Joaquin Fernandez, Eren Elmalı, Dimitrios Kourbelis, Mahmoud Trezeguet ve Mislav Orsic'in kafilede yer almadığı kaydedildi.

İşte İstanbul kafilesinde yer alan isimler:

1. Uğurcan Çakır

2. M. Taha Tepe

3. Kağan Moradaoğlu

4. Stefano Denswil

5. Filip Benkovic

6. Rayyan Baniya

7. Hüseyin Türkmen

8. Jens Larsen

9. Arif Boşluk

10. Mehmet Can Aydın

11. Abdülkadir Ömür

12. Anastasios Bakasetas

13. Kerem Şen

14. Doğucan Haspolat

15. Enis Bardhi

16. Göktan Gürpüz

17. Edin Vişça

18. Tonio Teklic

19. Abdurrahman Bayram

20. Umut Bozok

21. Taxiarchis Fountas

22. Enis Destan