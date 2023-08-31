Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'inin 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının kamp kadrosu belli oldu.
Bordo mavililerde yapılan açıklamaya göre, Joaquin Fernandez, Eren Elmalı, Dimitrios Kourbelis, Mahmoud Trezeguet ve Mislav Orsic'in kafilede yer almadığı kaydedildi.
İşte İstanbul kafilesinde yer alan isimler:
1. Uğurcan Çakır
2. M. Taha Tepe
3. Kağan Moradaoğlu
4. Stefano Denswil
5. Filip Benkovic
6. Rayyan Baniya
7. Hüseyin Türkmen
8. Jens Larsen
9. Arif Boşluk
10. Mehmet Can Aydın
11. Abdülkadir Ömür
12. Anastasios Bakasetas
13. Kerem Şen
14. Doğucan Haspolat
15. Enis Bardhi
16. Göktan Gürpüz
17. Edin Vişça
18. Tonio Teklic
19. Abdurrahman Bayram
20. Umut Bozok
21. Taxiarchis Fountas
22. Enis Destan