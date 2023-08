Trabzonspor'da Nenad Bjelica gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR OYUNCUYU TARAFTARIN ÖNÜNE ATMADIM"

16 yıllık kariyerim boyunca hiçbir oyuncuyu taraftarın önüne atmadım. Yaptığım basın toplantısında benim söylemek istediğim, takımın tutum ve davranışıydı.



"UMUT'A YARDIM ETMEZSEK SIKINTI YAŞARIZ"

Umut Bozok bize çok fazla yardımcı olmasına rağmen ilk günden eleştirildi. Doğal olarak oyuncu kendini tabii ki kötü hisseder ve özgüveni düşer. Enis Destan ile birlikte Umut Bozok elimizdeki 2 santrfor. Elimizden gelen yardımı yapmazsak sıkıntı yaşarız.

"PETKOVIC TRANSFERİNİ MAALESEF GERÇEKLEŞTİREMEDİK"

Ben her zaman maçlardan sonra kendimi sorgularım. Ne yapsam daha iyi olurdu diye kendimi analiz ederim. Takımla alakalı bir odaklanma problemi olduğunu söylüyorsunuz, bu doğru olabilir ama ben kendimi takımımdan soyutlamam. Benim de bizzat içinde olduğum bir transfer süreci nedeniyle takıma gerektiği kadar zaman ayıramamış olabilirim. Bahsettiğim transfer Petkovic transferi. Oyuncuyu kadromuza katmaya çalıştık ama maalesef gerçekleştiremedik. Yapacak bir şey yok, hayat devam ediyor.



"İKİ TRANSFER DAHA YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Daha önce yine ifade etmiştim orta sahaya iki oyuncu daha katmaya çalışıyoruz. Bize savunmada yardımcı olabilecek isimler. Biri 6 numara diğeri box to box diye ifade ettiğimiz iki yönlü bir 8 numara. Bunu sonuçlandırmaya çalışıyoruz.



LİDER OYUNCULAR DA BELİRSİZLİKLER YAŞAYABİLİR

Takımımızın önemli, lider karakterli oyuncularının belirsizlikler yaşaması onları da etkiliyor. Onlar da insan, kafalarında bu durumlar olabilir.



En az 3 en fazla 4 transfer yapacağız.



"OYUNCULARLA İLETİŞİM KONUSUNDA SORUNUMUZ YOK"

Oyuncularla aramızda iletişim konusunda, insani olarak bir problem olduğunu düşünmüyorum. Gayet iyi bir iletişimimiz var. Odasının kapısı her zaman açık olan biriyim. Konuşmak istedikleri her konuda gelebilirler. Ufak bir şey varsa bile hemen konuşulmalı, en sevmediğim şey halının altına süpürülmesi. Ailemde de böyledir, sorunlar hemen çözülmeli. Bazen can yaksa da doğruları her zaman insanların direkt suratına söyleme taraftarıyım.

KOITA VE DJANINY'YE AÇIK KAPI

Takım bulamazlarsa ve yabancı konusunda sıkıntı yaşamayacaksak Koita ve Djaniny'nin durumlarını değerlendirebiliriz.



"PETKOVIC ÖNEMLİ BİR KULÜBE TRANSFER OLACAK"

"Petkovic'in fiyatı hoca değişikliğinden sonra birden çok yükseldi. Benim bildiğim sözleşmesini yenilemediği ve önemli bir kulübe transfer olacağı."