ZEKİ UZUNDURUKAN – NEDEN UMUT BOZOK?
Galatasaray ve Fenerbahçe, art arda yaptıkları yıldız transferlerle adeta Premier Lig kadrosu kurarken, Trabzonspor geçen sezonki kadrosunda yer alan tam 9 oyuncusu ile yeni sezona başladı. Benkovic ve Kourbelis dışında yeni yüzü yoktu sahada Fırtına'nın. Üstelik de flaş transfer Orsic neredeyse sezonu kapatmıştı. Petkovic'in yolu gözlenirken, Papara Park Stadı'nı dolduran bordo-mavili taraftarlar, ilk dakikalardan itibaren tahrip gücü yüksek bir Trabzonspor izledi. Futbolda uzun süre birlikte oynamak bir avantajdır. Ortaya bir oyun ezberi çıkar. Bazen çok transfer yaparsınız ama takım olamazsınız. Örnek geçen sezonki Trabzonspor! GOL erken geldi. Abdülkadir Ömür, kornerden Denswil'in kafasına topu nişanlayınca, ok gibi ağlara giden bir gol izledik. Golü atan Denswil savunmada yaptığı kritik hamleleri ile alkış aldı.