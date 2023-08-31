Trabzonspor'a Davy Klaassen önerisi!

Trabzonspor'da transferde arayışlar sürmeye devam ediyor. Bordo-mavililere bu noktada menajerler tarafından Hollandalı yıldız Davy Klaassen önerildi. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 31.08.2023- 09:47