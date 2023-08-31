Trabzonspor'da transfer için arayışlar sürüyor.
Haber 61'in Bordo mavililerin forvet ve orta saha transferi yapmak istediğini bilen menajerlerden bordo mavili kulübe sürpriz bir öneri geldi.
Menajerler, Hollanda devi Ajax'ın 30 yaşındaki yıldız oyuncusu Davy Klaassen'i Trabzonspor'a önerdi.
Piyasa değerinin yüksek olması nedeniyle Fırtına'nın oyuncu için satın alma opsiyonutla kiralama yöntemine başvurması gündemde.
DAVY KLAASSEN KİMDİR?
21 Şubat 1993 yılında Hollanda'da dünyaya gelen Klaassen, futbol hayatına Ajax altyapısında başlad